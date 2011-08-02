〔美国能源〕7月29日止当周汽油需求同比减少3.1%--SpendingPulse

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约8月2日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求较上年同期大幅下降,因自7月初开始汽油价格上升令消费承压.
截至7月29日一周美国汽油需求较上年同期减少3.1%,但较前周上升0.1%.
"汽油价格上升,天气极端炎热及经济状况的不确定性可能是抑制今年汽油消费的部分原因,"SpendingPulse汽油分析师John Gamel称,"汽油价格自7月上半月大幅攀升後目前似乎趋平."
汽油平均价格连续第四周走高,但升速放缓,上周仅上升1美分至3.7美元.
汽油价格自7月初累计上升15美分.上周汽油价格较上年同期高35.5%.
过去四周美国汽油平均消费量较上年同期下降1.9%,为四周均值连续第19周同比下降.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。