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商品期货 | 2011年 8月 3日 星期三 02:26 BJT

〔美国能源〕7月29日止当周汽油需求同比减少3.1%--SpendingPulse

路透纽约8月2日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求较上年同期大幅下降,因自7月初开始汽油价格上升令消费承压.

截至7月29日一周美国汽油需求较上年同期减少3.1%,但较前周上升0.1%.

"汽油价格上升,天气极端炎热及经济状况的不确定性可能是抑制今年汽油消费的部分原因,"SpendingPulse汽油分析师John Gamel称,"汽油价格自7月上半月大幅攀升後目前似乎趋平."

汽油平均价格连续第四周走高,但升速放缓,上周仅上升1美分至3.7美元.

汽油价格自7月初累计上升15美分.上周汽油价格较上年同期高35.5%.

过去四周美国汽油平均消费量较上年同期下降1.9%,为四周均值连续第19周同比下降.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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