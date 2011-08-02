〔纽约期市〕糖和可可期货下跌,因受全球经济增长前景疲弱打压

路透纽约/伦敦8月2日电---糖期货周二扩大跌势,收于一个月低位,美国可可期货在大量期差交易中挫至六周低点,因受全球经济增长前景疲弱打压.

咖啡期货价格上涨,阿拉比卡咖啡在超卖状态下从强力支撑位反弹.

路透-Jefferies CRB指数.CRB悄然下跌,因投资者担心美国信用评级可能被调降,并担忧美国经济走软的迹象.

原糖期货下跌,市场从上周初触及的合约高位进一步下挫.

"宏观经济状况不作美,糖价处于回调走势,"经纪商Sucden的Nick Penney说,"由于缺乏上行动能,我们预计一些基金很快将出脱多头部位."

洲际交易所(ICE)-10月原糖期货SBV1跌0.81美分,或2.8%,报每磅28.16美分,为7月6日以来最低结算价,远低于上周初触及的31.68美分的合约高位.

伦敦10月白糖期货LSUV1收低17.70美元,或2.3%,报每吨752.30美元.

交易员称,巴西甘蔗产量可能将向下修正,最低预计甘蔗产量将低于5亿吨,但其他人称其他国家产量将不错.

交易员称,糖市场因现货需求疲弱及美元走强而承压.

**可可期货放量下跌**

ICE可可期货跌至逾六周最低位,因西非2010/11年可可丰收,供应充足令市场承压,另外9月/12月期差交易令交投放量.

ICE-9月可可期货CCU1收低22美元,报每吨2,933美元.汤森路透初步数据显示,总成交量为30,713口,为6月8日以来最高.

伦敦9月可可期货LCCU1收低3英镑,报每吨1,854英镑.

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货KCU1涨1.85美分,报每磅2.4320美元,伦敦9月罗布斯塔咖啡期货LRCU1升18美元,报每吨2,120美元.(完)