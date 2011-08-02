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市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 02:42 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货录得两个半月以来最大单日涨幅,因玉米强势

路透芝加哥8月2日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二大涨6.7%,为5月中以来最大单日百分比涨幅,受玉米市场强势带动.

在小麦期价尾盘上扬後,一波空头回补令涨幅扩大.

因美国中西部炎热天气引发的对玉米产量低于预期的担忧激发买盘.

周二CBOT玉米期货成交量为逾12.4万口,为7月13日以来最高.

美国农业部周一稍晚表示,上周春麦优良率为70%,较之前一周回落4个百分点.美国冬麦收割率为81%.

预计美国大平原北部将出现部分零星阵雨且气温较高,对春麦作物的有利.

日本农林水产省计划购买103,342吨美国食用小麦,为六周来规模最小的一次标购.

指标CBOT-9月软红冬麦合约WU1升41-1/2美分,报每蒲式耳7.18美元.(完)

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--编译 母红;审校 李军

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