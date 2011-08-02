〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货录得两个半月以来最大单日涨幅,因玉米强势

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月2日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二大涨6.7%,为5月中以来最大单日百分比涨幅,受玉米市场强势带动.
在小麦期价尾盘上扬後,一波空头回补令涨幅扩大.
因美国中西部炎热天气引发的对玉米产量低于预期的担忧激发买盘.
周二CBOT玉米期货成交量为逾12.4万口,为7月13日以来最高.
美国农业部周一稍晚表示,上周春麦优良率为70%,较之前一周回落4个百分点.美国冬麦收割率为81%.
预计美国大平原北部将出现部分零星阵雨且气温较高,对春麦作物的有利.
日本农林水产省计划购买103,342吨美国食用小麦,为六周来规模最小的一次标购.
指标CBOT-9月软红冬麦合约WU1升41-1/2美分,报每蒲式耳7.18美元.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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