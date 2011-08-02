〔伦敦金属〕期铜从一周低位反弹收高,因供应忧虑持续

* 期铜从一周低位反弹收高

* 美国国会通过议案避免美国违约

* Escondida罢工进入第12天

* 市场关注:美国周三公布6月工厂订单

路透纽约/伦敦8月2日电---期铜周二从一周低位反弹收高,因全球最大铜矿的供应持续中断,限制稍早跌幅,且抵销了对全球经济体质与日俱增的担忧.

智利Escondida铜矿持续了12天的罢工开始显露可能得到解决的迹象,旷日持久的罢工为铜价提供利多影响,扶助铜价在四个月高位附近保持动能,尽管美国公布又一轮令人失望的经济数据,且美国债务协议的不确定持续.

尽管在美国国会通过避免违约的议案後美国股市扩大跌幅,但伦敦期铜在盘後交易中依然守住升势.

惠誉称美国主权债违约的风险"极低",债务协议同AAA评等相称.[ID:nCN1871387]

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收升30美元,报每吨9,680美元,在稍早下滑至9,615.50美元后反弹,该水准为7月25日来最低.电子交易系统尾盘,伦敦期铜触及9,670美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜HGU1收低1.50美分,报每磅4.3950美元,交投区间为4.3730-4.4250美元.

数据显示美国6月消费者支出意外下跌,录得约两年来首次下跌後,期铜的卖盘积累动能.

XstrataXTA.L执行长Mick Davis的讲话巩固了有关中国在长时间缺席後将很快重回国际铜市的预期.他说,铜库存过剩的情况已不复存在,可能在第四季前出现供应紧张的局面.

"库存减少及智利铜业罢工持续,我们认为工业金属下档应受到良好支持,"瑞信在一份研究报告中说.

"我们预计不久价格将恢复升势,且我们认为目前价格弱势是买入机会.我们青睐的市场是铝和铜,"瑞信说.

三个月期铝CMAL3收盘时在场内交易中没有成交,买入价为2,583美元,上日报2,585美元.

以下为1746GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 439.30 -1.70 -0.39 444.70 -1.21

LME期铝 2583.00 -2.00 -0.08 2470.00 4.57

LME期铜 9679.00 29.00 +0.30 9600.00 0.82

LME期铅 2560.00 -5.00 -0.19 2550.00 0.39

LME期镍 24795.00 170.00 +0.69 24750.00 0.18

LME期锡 27250.00 -850.00 -3.02 26900.00 1.30

LME期锌 2440.00 -21.00 -0.85 2454.00 -0.57

上海期铝 18340.00 -195.00 -1.05 16840.00 8.91

上海期铜 72010.00 -1430.00 -1.95 71850.00 0.22

上海期锌 18455.00 -460.00 -2.43 19475.00 -5.24

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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