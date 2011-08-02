〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货涨停,因美国中西部天气酷热威胁产量

路透芝加哥8月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二涨停30美分,因美国中西部天气酷热,继续威胁产量,令市场预计今年产量减少.

美国中西部主要种植区域部分降雨稳定了玉米产量,但酷热天气继续令美国大豆作物等级降低,特别是在南部.

一农业气象学家周二表示,本周,美国玉米和大豆作物将继续受酷热天气影响,但周末前将有缓解.

美国玉米和大豆主要产地爱荷华州遭遇56年最热的7月,令市场担心产量可能受损,特别是玉米上月处于授粉期.

美国农业部周一称上周美国玉米作物的优良率为62%,同之前一周持平,一年前为71%,分析师平均预估为下降1个百分点.

9月玉米期货合约CU1上涨30美分,报每蒲式耳7.11-1/4美元.12月玉米期货CZ1上扬30美分,报7.15-3/4美元.

今日CBOT玉米成交量预估为404,471口.(完)

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