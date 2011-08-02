〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货大幅收高,受玉米涨停提振

美国农业部确认销往中国的55万吨2010/11年交货和55万吨2011/12年交货的美国大豆交易被取消,销售顺延至下一市场年度.

CBOT玉米Cc1 711.25 30.00 4.4% 13.1%

CBOT大豆Sc1 1373.00 14.25 1.1% -1.5%

CBOT豆粕SMc1 357.20 4.50 1.3% -3.5%

CBOT豆油BOc1 57.09 0.94 1.7% -1.1%

CBOT小麦Wc1 718.00 41.50 6.1% -9.6%

CBOT稻米RRc1 1637.00 12.50 0.8% 17.0%

NYMEX原油期货CLc1 93.80 -1.09 -1.2% 2.6%

道琼工业指数.DJI 11,974 -158 -1.3% 3.4%

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)