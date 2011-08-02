〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货大幅收高,受玉米涨停提振

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月2日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二大幅收高,受玉米涨停提振,因美国炎热天气威胁作物,引发较低玉米产量的预期.
美国玉米和大豆主产地爱荷华州气象专家称,该州7月气温录得56年最高,引发作物产量可能受到影响的担忧.
一农业气象学家表示,本周美国玉米和大豆作物料继续受到炎热天气影响,但是周末情况料能缓和.
美国农业部周一称,美国大豆作物优良率为60%,低于此前一周的62%.
美国农业部确认销往中国的55万吨2010/11年交货和55万吨2011/12年交货的美国大豆交易被取消,销售顺延至下一市场年度.
油世界称,如果不出现大的气候灾害,全球大豆库存高于预期料令2011/12年大豆供应充足.
CBOT-8月大豆SQ1收高14-1/4美分,报每蒲式耳13.73美元.CBOT-8月豆粕合约SMQ1收涨4.5美元,报每短吨357.2美元.8月豆油合约BOQ1升0.94美分,报57.09美分.
预估CBOT大豆成交量为148,779口,豆油成交79,449口,豆粕成交61,586口.
以下为CBOT农产品期货1915GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 711.25 30.00 4.4% 13.1%
CBOT大豆Sc1 1373.00 14.25 1.1% -1.5%
CBOT豆粕SMc1 357.20 4.50 1.3% -3.5%
CBOT豆油BOc1 57.09 0.94 1.7% -1.1%
CBOT小麦Wc1 718.00 41.50 6.1% -9.6%
CBOT稻米RRc1 1637.00 12.50 0.8% 17.0%
EU小麦BL2X1 196.00 -1.50 -0.8% -22.4%
NYMEX原油期货CLc1 93.80 -1.09 -1.2% 2.6%
道琼工业指数.DJI 11,974 -158 -1.3% 3.4%
现货金XAU= 1648.79 31.01 1.9% 16.2%
欧元/美元EUR= 1.4199 -0.0061 -0.4% 6.4%
美元指数.DXY 74.4830 0.2210 0.3% -5.8%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1253 -3 -0.2% -29.3%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
--编译 李富强;审校 利棣儿
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