〔美国债市〕超低收益率吸引公司入市发行新债

IFR纽约8月2日电---今天有五家公司发行新债和并对短期债券进行再融资.

少见比现如今更好的再融资环境:忧虑全球经济令投资者大举买入公债避险.今日上午,指标10年期公债收益率(殖利率)在今年最低水准2.68%,吸引了有再融资计划的企业.

Dominion Resources (D.N)发行5亿美元30年期高级无担保债券,偿还短期债务.今早定价指导为较公债收益率上浮115个基点区域.巴克莱资本,法国巴黎银行和加拿大皇家银行为联席簿记行,该批债券评级为Baa2/A/BBB+.

MF Global Holdings Ltd MF.N正在为3亿美元五年期高级无担保债进行上市推广.净收益中至少有1亿美元用来偿还MF Global的12亿美元循环贷款的一部份.Jefferies为唯一簿记行,该批债券评级为Baa2/BBB/BBB.

Energen (EGN.N)发行3.5亿美元10年期公司债,评级为Baa3/BBB.美银美林和富国为主动簿记行,Morgan Keegan为被动簿记行.筹得的资金将用来偿还循环贷款.

SL Green Realty发行3亿美元七年期公司债.美银美林,摩根士丹利和富国为主动簿记行,高盛及摩根大通为被动簿记行.筹得的资金将用来偿还循环贷款.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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