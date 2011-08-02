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市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 04:15 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数大跌2.19%,Nasdaq指数重挫2.75%

路透纽约8月2日电---美国股市周二连续第七天收跌,标普500指数年内跌至平盘之下,因美国有关上调债务上限的争论结束,投资者将注意力转向停滞不前的经济.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI大跌265.87点,或2.19%,报11,866.62点;标准普尔500指数.SPX劲挫32.89点,或2.56%,报1,254.05点.Nasdaq指数.IXIC大幅回落75.37点,或2.75%,报2,669.24点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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