〔美国债市〕公债价格连续第四日大涨,因市场严重担忧欧美经济前景

* 美国参议院通过提高债务上限及削减支出议案

* 经济疲弱及股市下跌引发对公债的避险买盘

* 欧元区再度受到关注,焦点在意大利

路透纽约8月2日电---美国公债价格周二大涨,在强大避险需求带动下连续第四个交易日上扬,因市场严重担忧欧美经济前景.

周二午後公债价格升至日高,此前美国参议院通过了削减支出和提高举债上限的议案,白宫称总统奥巴马已签署该议案成为法律.[ID:nCN8479657]

D.A. Davidson & Co驻西雅图固定收益交易副总裁Mary Ann Hurley称,周二公债价格走势"较之通过债务议案,更多是与人们认为美国和全球经济面临重大不利有关."

尽管信用评等机构仍有可能很快调降美国的AAA级信用评等,但公债价格仍上涨.

惠誉周二表示,美国提高举债上限意味着美国主权债违约风险"极低",债务协议同AAA评等相称.但警告称,美国必须降低债务负担,否则将被调降评等.

"美国信用评等没有被调降是正面消息,但这正是正面消息结束的时候,"Hurley称.

在参议院进行投票前,今日开盘公债价格上涨,股市下跌,因市场担心全球经济前景,包括不断加剧的对意大利前景的担忧,这引发对美国公债的避险买盘.

美国30年期公债收益率US30YT=RR跌破4%,至3.93%,价格上涨2-21/32.公债收益率势将创下2008年12月全球金融危机高峰以来最大四日跌幅.

美国10年期公债US10YT=RR价格涨1-1/32,收益率报2.63%,为2010年11月以来的最低水准,周一尾盘报2.75%.指标收益率势将创下2009年3月以来最大四日跌幅,当时美联储宣布第一套量化宽松政策.

"经济基本面转差,这是收益率下跌的原因."Calvert Investment Management Inc固定收益策略师Steve Van Order称.该公司管理着超过145亿美元资产.

欧元区是投资者的一个焦虑因素.金融市场对意大利的压力加剧,促使意大利和欧洲其他国家进行紧急磋商.

"尽管欧盟努力抑制危机,但欧元区二线国家的收益率较可比德债利差仍在扩大."Van Order称.

意大利和西班牙公债收益率双双触及14年最高水准,因有迹象显示,意大利将取代西班牙成为投资者的关注焦点.

全球股市下跌亦引发对美国公债的需求.美股标准普尔500指数.SPX连续下跌第七个交易日,大幅收挫2.56%.欧洲泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300 .FTEU3下跌1.8%,创下11个月来最低收盘价.

美国最新公布的经济数据也支撑投资者对美国公债的偏好.

美国商务部公布,6月消费者支出下降0.2%,为2009年9月以来首次下降,5月为仅增长0.1%.消费者支出占美国经济活动的大约70%.[ID:nCN1870821]

上周五公布的数据显示,今年上半年美国经济增长的幅度几乎难以察觉.

周一公布的全球制造业采购经理人指数(PMI)亦较差.Van Order指出,"不光是美国如此啊."

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-3/32 (+ 3/32) 0.324

五年期公债US5YT=RR 101-10/32 (+15/32) 1.228

10年期公债US10YT=RR 104-9/32 (+1-3/32) 2.627

30年期公债US30YT=RR 107-25/32 (+2-29/32) 3.929 (完)

--编译 于春红;审校 李军

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