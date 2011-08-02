〔美国股市〕ADR下跌,欧洲企业ADR受债务担忧拖累下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约8月2日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二下跌,投资者抛售欧洲企业ADR,因担忧欧元区二线国家债务危机.
纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR收跌2.5%.标准普尔500指数.SPX下跌2.6%.
纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR收跌2.7%.欧洲股市周二触及11个月收盘低位,因全球经济增长疲弱成为了投资者最大隐忧,美国举债上限退居次席,而对欧元区外围国家的债务危机的担忧拖累银行股下跌.[.EUCN]
"传言意大利取消一次公债标售,不过意大利从来就没有计划在8月出售多少公债,本周也没有计划中的标售."Peter Boockvar在解释欧洲企业股价大跌的原因时称.
股市全线走低,矿商股票跌幅居前,因市场担忧需求.
BP(BP.N)下跌3.4%报43.61美元,法国道达尔(TOT.N)下滑2.9%至51.63美元.
纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS跌2.1%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收低2.9%.(完)
--编译 李富强;审校 利棣儿
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。