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市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 04:52 BJT

〔加拿大股市〕触及八个半月低位,受对美国经济的担忧拖累

路透多伦多8月2日电---加拿大股市周二触及去年11月以来最低,因疲软美国数据引发对经济的担忧,尽管美国国会通过了债务议案.

金融股和能源股承压,皆下跌逾2%,领跌大盘.上周以来公布的疲软美国数据推动投资者买入避险资产,包括黄金.

Suncor Energy(SU.TO)领跌,下跌3.7%报35.28加元.加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)下滑3%至52.54加元.

"美国举债上限问题令市场紧张,不过目前市场关注的焦点已经转移至美国经济疲软."Global Securities研究副总裁Elvis Picardo称.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低193.31点,或1.49%,报12,752.32点,收盘前,该指数触及全年11月18日以来最低.

10大类股中九类收低,黄金矿商一枝独秀.Barrick Gold Corp(ABX.TO)领涨,上扬2.4%至46.65加元.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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