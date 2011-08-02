〔加拿大股市〕触及八个半月低位,受对美国经济的担忧拖累

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多8月2日电---加拿大股市周二触及去年11月以来最低,因疲软美国数据引发对经济的担忧,尽管美国国会通过了债务议案.
金融股和能源股承压,皆下跌逾2%,领跌大盘.上周以来公布的疲软美国数据推动投资者买入避险资产,包括黄金.
Suncor Energy(SU.TO)领跌,下跌3.7%报35.28加元.加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)(BNS.TO)下滑3%至52.54加元.
"美国举债上限问题令市场紧张,不过目前市场关注的焦点已经转移至美国经济疲软."Global Securities研究副总裁Elvis Picardo称.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低193.31点,或1.49%,报12,752.32点,收盘前,该指数触及全年11月18日以来最低.
10大类股中九类收低,黄金矿商一枝独秀.Barrick Gold Corp(ABX.TO)领涨,上扬2.4%至46.65加元.(完)
--编译 李富强;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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