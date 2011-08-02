〔加拿大汇市〕加元/美元触及两周低位,因担忧全球经济增长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多8月2日电---加元兑美元周二走弱,此前美国公布低迷的经济数据令投资者担心美国经济将出现双底衰退,促使他们买入诸如瑞郎,黄金及公债等避险资产.
早盘加元兑美元跌至7月18日来最低水准,之前美国数据显示6月消费者支出下跌,令加元扩大美国预算协议达成後录得的跌幅.
美国连续两天公布疲弱的经济数据,暗示加拿大最大的贸易夥伴的经济可能停滞不前,这盖过了周末美国决策者达成债务协议後令投资者释怀的影响.
加元兑美元CAD=D4收报0.9602加元或1.0414美元,周五收报0.9555加元或1.0466美元.周一加拿大因假休市.
美国数据显示6月消费者支出意外下跌,令美国经济增长前景蒙尘後,加元兑美元下跌至0.9619加元,此为7月18日以来最低.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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