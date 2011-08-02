〔加拿大汇市〕加元/美元触及两周低位,因担忧全球经济增长

路透多伦多8月2日电---加元兑美元周二走弱,此前美国公布低迷的经济数据令投资者担心美国经济将出现双底衰退,促使他们买入诸如瑞郎,黄金及公债等避险资产.

早盘加元兑美元跌至7月18日来最低水准,之前美国数据显示6月消费者支出下跌,令加元扩大美国预算协议达成後录得的跌幅.

美国连续两天公布疲弱的经济数据,暗示加拿大最大的贸易夥伴的经济可能停滞不前,这盖过了周末美国决策者达成债务协议後令投资者释怀的影响.