〔纽约期市〕ICE期棉大幅收升,美国通过债务议案提振人气

路透纽约8月2日电---棉花期货周二大幅收升,但从三周高位回落.分析师称,美国参议院通过提高举债上限的新议案後,软商品市场重塑信心,推动棉花期货触及三周高位.

期棉突破上行目标,使技术前景进一步利多,吸引新买家入市.

"之前所有农业商品市场都因忧虑因素而受到一些压力,一批投资者因美国举债上限的不确定性而撤出棉花市场,"logicadvisors.com董事总经理Ron Lawson说.

"美国国会通过提高举债上限的议案,市场忧虑被打消,投资者再度入市.所以从宏观角度看,该因素刺激了一些买兴,"他补充说.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1大幅收高,攀升1.80美分或1.7%,至每磅1.0685美元.

期棉在收盘前不久攀升至每磅1.0862美元,此为7月14日来最高.尽管期棉未能跨越1.0888美元的第二道关口,但它确实收在周一高位1.0532美元的上方,棉花独立分析师Mike Stevens表示,"这将令期棉走势看来异常强劲,且势将测试在7月中触及的1.0885-1.0888美元关键水准."

Stevens说最终短期目标区间介于1.1100-1.1200美元.

收盘前,美国总统奥巴马签署削减支出及上调美国举债上限议案成为法律.

美国通过议案後,交易商立即重新买入期棉,在预计美国棉花收成将下降30%之际,一些市场人士担心期棉价格只会续上升.

Lawson表示,美国主要棉花种植州出现严重乾旱,预计将令40%的德州棉花产量受损,相当于美国棉花总产量的30%.

这很可能在未来某个时候造成多头逼空,因12月期棉的交割日期临近.

与此同时,周一稍晚公布的投机/对冲报告及周五商品期货交易委员会(CFTC)公布的交易商持仓报告再度证实了投机者在增持多头头寸.(完)