澳新经济指标预测--8月3日-8月10日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月3日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------8月1日当周------------------------------
8月3日(三)
0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 +0.3% -0.6%
0130 澳洲实质零售销售(较前季) 第二季 +0.3% 持平
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 6月 顺差22 顺差23.33
进口 -- 持平
出口 -- +3.0%
2245 新西兰失业率 第二季终值 6.6% 6.6%
就业增幅(较前季) -0.2% +1.4%
就业参与率 68.4% 68.7%
8月4日(四)
无重要经济数据公布.
8月5日(五)
澳洲央行季度货币政策声明.
8月6日(六)
无重要经济数据公布.
------------------------------------8月8日当周------------------------------
8月8日(一)
0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 7月 -- +4.2%
报纸招聘广告(较前月) -- -4.9%
8月9日(二)
0130 澳洲房屋融资 6月 -- +4.4%
8月10日(三)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。