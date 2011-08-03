版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 22:08 BJT

〔表格〕美国6月工厂订单下跌0.8%,市场预估为下跌0.7%

路透8月3日电---美国商务部周三公布,美国6月工厂订单回落0.8%,市场预估为下跌0.7%,6月耐久财(耐用品)订单修正後为下跌1.9%,原先为下滑2.1%.

以下为详细数据(经季节调整後较上月变动百分比,%):

6月 5月 4月

总体新订单 -0.8 0.6 -0.9

扣除运输 0.1 持平 0.2

扣除国防 -0.7 0.4 -0.9

耐久财 -1.9 2.0 -2.5

电脑/电子产品 0.8 0.4 2.0

运输设备 -8.6 5.8 -9.3

非国防资本财 -3.4 5.4 -5.3

扣除飞机的非国防资本财

0.4 1.9 -0.4 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 母红;审校 于春红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐