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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 07:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月2日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 101.76 -4.91 -4.60 4320456

搜狐 (SOHU.O) 80.55 +1.41 +1.78 3665117

网易 (NTES.O) 47.55 -1.79 -3.63 799128

百度 (BIDU.O) 152.92 -6.01 -3.78 7740474

亚信科技 ASIA.O 13.90 -0.75 -5.12 1013442

侨兴环球电话 XING.O 1.21 -0.06 -4.72 280420

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.19 -0.34 -2.71 3710206

联电 (UMC.N) 2.24 -0.07 -3.03 1453564

日月光 (ASX.N) 5.30 -0.17 -3.11 380499

矽品精密 (SPIL.O) 4.82 -0.14 -2.82 1504710

和信超媒体 (GIGM.O) 1.16 -0.04 -3.33 121440

友达 (AUO.N) 5.21 -0.21 -3.87 419205

中华电信 (CHT.N) 34.71 -0.27 -0.77 116228

台湾国际航电 (GRMN.O) 31.53 -0.66 -2.05 2265053

香港

中华网 CHINA.O 1.78 -0.10 -5.32 134859

中国移动 (CHL.N) 48.74 -1.10 -2.21 719665

中国联通 (CHU.N) 19.85 -0.18 -0.90 503787

中国电信 (CHA.N) 64.15 -1.13 -1.73 40445

中芯国际 (SMI.N) 2.83 -0.15 -5.03 76837

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.31 -0.08 -1.82 15355

(完)

--整理 徐文焰

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