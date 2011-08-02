《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月2日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 101.76 -4.91 -4.60 4320456
搜狐 (SOHU.O) 80.55 +1.41 +1.78 3665117
网易 (NTES.O) 47.55 -1.79 -3.63 799128
百度 (BIDU.O) 152.92 -6.01 -3.78 7740474
亚信科技 ASIA.O 13.90 -0.75 -5.12 1013442
侨兴环球电话 XING.O 1.21 -0.06 -4.72 280420
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.19 -0.34 -2.71 3710206
联电 (UMC.N) 2.24 -0.07 -3.03 1453564
日月光 (ASX.N) 5.30 -0.17 -3.11 380499
矽品精密 (SPIL.O) 4.82 -0.14 -2.82 1504710
和信超媒体 (GIGM.O) 1.16 -0.04 -3.33 121440
友达 (AUO.N) 5.21 -0.21 -3.87 419205
中华电信 (CHT.N) 34.71 -0.27 -0.77 116228
台湾国际航电 (GRMN.O) 31.53 -0.66 -2.05 2265053
香港
中华网 CHINA.O 1.78 -0.10 -5.32 134859
中国移动 (CHL.N) 48.74 -1.10 -2.21 719665
中国联通 (CHU.N) 19.85 -0.18 -0.90 503787
中国电信 (CHA.N) 64.15 -1.13 -1.73 40445
中芯国际 (SMI.N) 2.83 -0.15 -5.03 76837
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.31 -0.08 -1.82 15355
(完)
--整理 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。