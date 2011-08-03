版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 3日 星期三 22:41 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透8月3日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

07/29/11 较上周 较上年 07/29/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 354.9 -3.3 0.0 355.0 1.0 -3.0

馏分油 150.7 1.4 -12.7 152.3 0.4 -17.4

汽油 212.2 2.5 -12.8 215.2 1.7 -7.8

取暖油 38.3 1.4 -10.3 37.3 0.9 -12.8

新配方(RFG)汽油 0.0 0.0 -1.8 0.1 0.0 -1.5

煤油型航空燃料 44.2 0.3 -1.5 45.0 0.0 -3.7

原油日加工量 14.9 0.2 0.0 15.5 0.1 -0.1

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加90万桶,汽油库存增加10万桶,馏分油库存增加150万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐