《美国政经焦点》国会在最後一刻达成协议避免违约,但未驱散经济阴霾

* 奥巴马和国会议员称,达成债务协议是"重要的第一步"

* IMF表示欢迎,但市场仍对美国评级可能被调降和经济状况担心不已

* 惠誉分析师不排除给予美国评级负面展望的可能

* 随着债务协议的实施,两党料将围绕支出与税收问题展开较量

* 美股三大指数均下挫超过2%

路透华盛顿8月2日电---美国周二脱离违约边缘,但国会在最後一刻通过减赤计划,未能驱散外界对美国评级可能遭调降,以及未来两党围绕税收和支出议题展开长期争斗的担心.

美国总统奥巴马和两党议员在艰难达成妥协以调高举债上限後均表示松了口气.不过,美国股市大幅下挫,因美国经济与政治不确定性挥之不去,令投资者感到不安.

参议院以74:26的投票结果通过了2.1万亿(兆)美元的减赤计划,从而缓和了美国立即发生债务违约的风险.由民主党控制的众议院已在周一通过了该议案.