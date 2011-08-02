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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 06:42 BJT

〔东京汇市〕瑞郎盘初劲升,市场警惕日本当局干预汇市打压日圆

2219GMT---瑞郎大涨,兑美元和欧元触及纪录高位,因投资者担心全球经济放缓,而恐慌性买入避险资产.

美国新出炉的疲弱数据加剧市场对全球经济正在放缓的担忧,与此同时欧元区债务危机扩散的风险也激升,导致意大利公债收益率(殖利率)升至14年高位.

避险情绪打压美股.SPX下挫,而金价则劲升2.5%至纪录新高.

穆迪确认美国债信评级,但评级展望定为负面,并警告称若美国未来一年的财政纪律减弱,则有可能调降评级.

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