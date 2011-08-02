〔东京汇市〕瑞郎盘初劲升,市场警惕日本当局干预汇市打压日圆

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
2219GMT---瑞郎大涨,兑美元和欧元触及纪录高位,因投资者担心全球经济放缓,而恐慌性买入避险资产.
美国新出炉的疲弱数据加剧市场对全球经济正在放缓的担忧,与此同时欧元区债务危机扩散的风险也激升,导致意大利公债收益率(殖利率)升至14年高位.
避险情绪打压美股.SPX下挫,而金价则劲升2.5%至纪录新高.
穆迪确认美国债信评级,但评级展望定为负面,并警告称若美国未来一年的财政纪律减弱,则有可能调降评级.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。