《美国经济焦点》6月个人支出近两年来首次下滑,恐令经济成长承压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 6月个人支出较前月下滑0.2%
* 6月经通胀调整後的个人支出持平,6月个人所得几无增长
* 通胀退烧有帮支撑消费支出
* 6月小企业贷款增长成为亮点
路透华盛顿8月2日电--美国6月消费支出出现近两年来的首次下滑,而个人所得几无增长,表明在第二季临近结束之际经济成长缺乏动能.
美国商务部周二表示,该国6月个人支出较前月下滑0.2%,为自2009年9月以来的首次下滑,5月为小幅增长0.1%.6月经通胀调整後的个人支出持平,5月为下滑0.1%.
美国6月个人所得仅增加0.1%.
"无疑第三季经济的立足点很疲弱,经济下半年加速的说法确实有些令人怀疑,"法国巴黎银行驻纽约的北美首席分析师Julia Coronado谈到,"直到迈进第三季的门槛,我们依然没有看到经济加速的迹象."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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