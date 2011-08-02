《美国经济焦点》6月个人支出近两年来首次下滑,恐令经济成长承压

* 6月个人支出较前月下滑0.2%

* 6月经通胀调整後的个人支出持平,6月个人所得几无增长

* 通胀退烧有帮支撑消费支出

* 6月小企业贷款增长成为亮点

路透华盛顿8月2日电--美国6月消费支出出现近两年来的首次下滑,而个人所得几无增长,表明在第二季临近结束之际经济成长缺乏动能.

美国商务部周二表示,该国6月个人支出较前月下滑0.2%,为自2009年9月以来的首次下滑,5月为小幅增长0.1%.6月经通胀调整後的个人支出持平,5月为下滑0.1%.

美国6月个人所得仅增加0.1%.

"无疑第三季经济的立足点很疲弱,经济下半年加速的说法确实有些令人怀疑,"法国巴黎银行驻纽约的北美首席分析师Julia Coronado谈到,"直到迈进第三季的门槛,我们依然没有看到经济加速的迹象."