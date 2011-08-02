〔路透专访〕美国评级取决于经济和赤字情况--穆迪

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月2日电---穆迪美国首席分析师Steven Hess周二对路透表示,美国Aaa评级的命运将取决于进一步的减赤举措,但也要看经济成长步伐和借贷成本的变化.他表示:
* 关注美国经济增长潜力是否受到财政危机的影响
* 穆迪预计2012年美国经济加速增长,否则将对AAA评级构成负面影响
* 穆迪称借款成本更大幅度攀升将对美国AAA评级构成负面影响
* 如果债务计划包含"规模大得多"的赤字削减,那麽穆迪原本可能给予美国稳定的评级展望
* 穆迪在决定评级的时候,会考虑美国政府如何处理布什减税政策的终止
* 穆迪在决定评级的时候也会将美国政府2013年的预算纳入考量
* 穆迪认为10年期美国公债收益率到2012年时达到近4%,2016年前到5%左右是"正常的"涨势.(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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