〔路透专访〕美国评级取决于经济和赤字情况--穆迪

路透纽约8月2日电---穆迪美国首席分析师Steven Hess周二对路透表示,美国Aaa评级的命运将取决于进一步的减赤举措,但也要看经济成长步伐和借贷成本的变化.他表示:

* 关注美国经济增长潜力是否受到财政危机的影响

* 穆迪预计2012年美国经济加速增长,否则将对AAA评级构成负面影响

* 穆迪称借款成本更大幅度攀升将对美国AAA评级构成负面影响

* 如果债务计划包含"规模大得多"的赤字削减,那麽穆迪原本可能给予美国稳定的评级展望

* 穆迪在决定评级的时候,会考虑美国政府如何处理布什减税政策的终止

* 穆迪在决定评级的时候也会将美国政府2013年的预算纳入考量