〔美国评等〕穆迪确认美国AAA评级,但展望为负面(更新版)

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约8月2日电---债信评级机构穆迪周二称，鉴于美国决定提高债务上限，穆迪决定维持美国AAA债信评级，但评级展望为“负面”，希望敦促美国国会制定长期财政整固方案。

穆迪7月13日将美国债信评级列入可能调降的观察名单，担心万一美国国会不能在8月2日前就提高债务上限达成协议，则美国政府将面临债务违约风险。

穆迪在声明中称：“今天(美国国会)达成的协议，是美国迈向长期财政整固的第一步，而只有进行长期财政整固，美国才能长期维持AAA债信评级。”

美国提高债务上限问题已得到解决，穆迪目前关注的是美国公共财政面临的长期挑战。美国预算赤字相当于GDP的9%，是二战以来最高水平之一。

穆迪对美国评级展望为“负面”，意味着未来12-18个月内，仍可能下调美国债信评级。(完)