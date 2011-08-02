〔美国评等〕穆迪确认美国AAA评级,但展望为负面(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约8月2日电---债信评级机构穆迪周二称，鉴于美国决定提高债务上限，穆迪决定维持美国AAA债信评级，但评级展望为“负面”，希望敦促美国国会制定长期财政整固方案。
穆迪7月13日将美国债信评级列入可能调降的观察名单，担心万一美国国会不能在8月2日前就提高债务上限达成协议，则美国政府将面临债务违约风险。
穆迪在声明中称：“今天(美国国会)达成的协议，是美国迈向长期财政整固的第一步，而只有进行长期财政整固，美国才能长期维持AAA债信评级。”
美国提高债务上限问题已得到解决，穆迪目前关注的是美国公共财政面临的长期挑战。美国预算赤字相当于GDP的9%，是二战以来最高水平之一。
穆迪对美国评级展望为“负面”，意味着未来12-18个月内，仍可能下调美国债信评级。(完)
--编译：黎黎 发稿：朱淑珍
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