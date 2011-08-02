〔中国央行〕行长称希望美国妥善处理债务问题,坚持外储多元化并加强风险管理

路透北京/上海8月3日电---就美国国会通过2011年预算控制法案,中国人民银行行长周小川称,中国希望美国妥善处理债务问题,保障美国国债投资安全和市场正常运行.

刊登在央行网站上的新闻稿援引周小川称,中国将将采取有效措施,保持经济平稳较快增长.而外汇储备管理将继续坚持多元化投资原则并加强风险管理.

"我们注意到8月2日,美国国会参众两院通过了2011年预算控制法案,在提高债务上限和制定长期减赤计划方面取得了进展.我们对此表示欢迎.对于该法案的具体内容和分阶段实施过程,我们将进一步研究并保持密切关注."周小川称.

美国参议院周二通过了2.1万亿(兆)美元的减赤计划,从而缓和了美国立即发生债务违约的风险.奥巴马立即签署了该议案成为法律,提高政府原为14.3万亿美元的举债上限.[ID:nCN1871653]