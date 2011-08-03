消息人士称穆巴拉克周三将受审

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗8月2日电---埃及安全官员称，前总统穆巴拉克周三早晨将被直升机送往开罗受审，而此前有说法称穆巴拉克可能因身体状况太差，无法出席庭审。

西奈半岛南部安全部门的消息人士称，穆巴拉克将由一架配备医疗设施的军用直升机，从他在红海度假胜地沙姆沙伊赫的家中送往开罗。

另一安全部门消息人士称，穆巴拉克乘坐的飞机将在开罗Al Maza军用机场降落，而後再飞往警官学院受审。

而沙姆沙伊赫机场一消息人士稍早曾告知路透，有通知称穆巴拉克将于周三早晨6点至7点半从该机场飞往开罗。

该消息人士称，穆巴拉克将被直接送往审判地点。(完)