〔国际油市〕NYMEX原油期货跌逾1%,但在API库存数据公布後缩减跌幅

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约8月2日电---美国原油期货周二在结算後交易中缩减跌幅,此前行业数据显示上周原油库存大幅下降,而分析师原本预估是增加.
现货月9月原油合约CLU1结算价下跌逾1%至五周低点,因数据显示美国6月的消费者支出减少,引发了对能源需求疲弱的担忧.
经济疑虑持续,在美国政府债务上限议案获参议院通过,并由总统奥巴马签署生效後,油价日内低点进一步下移.
美国石油协会(API)称7月29日止当周,美国原油库存下降330万桶,而路透调查的分析师预估为减少90万桶;馏分油库存增加140万桶,汽油库存跳增250万桶,炼厂产能利用率上升0.9个百分点.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约CLc1结算价报每桶93.79美元,下跌1.10美元,或1.16%,并为6月28日收报92.89美元以来最低.日内波动区间介于93.17-95.68美元.
该合约在结算後交易中进一步跌至93.08美元,为6月29日以来低位,当时的日低为92.66.
洲际交易所(ICE)布兰特原油期货合约LCOc1结算价下跌0.35美元,或0.3%至每桶116.46美元,盘中波动区间介于115.53-118.40.
美国原油较布兰特原油的贴水CL-LCO1=R从周一收盘的21.92美元扩大至22.67.根据路透数据,尾盘时贴水一度扩大至23.03,为7月14日以来最深贴水,当时的日内纪录为23.57.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
9月原油 93.79 -1.10 -1.2% 93.08 95.68 313,141 398,857
10月原油 94.20 -1.13 -1.2% 93.49 96.07 81,082 83,863
9月RBOB汽油 3.0373 -0.0167 -0.6% 3.0108 3.0924 35,537 60,756
10月RBOB汽油 2.9031 -0.0164 -0.6% 2.8798 2.9542 20,421 22,087
9月取暖油 3.0916 -0.0058 -0.2% 3.0643 3.1423 37,450 68,105
10月取暖油 3.1051 -0.0051 -0.2% 3.0774 3.1549 14,937 17,402
ICE合约
9月布兰特 116.46 -0.35 -0.3% 115.53 118.40 205,252 247,669
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 559,659 689,962 593,914 1,536,140 -14,546
汽油 77,961 107,304 108,555 245,965 1,210
取暖油 69,177 113,405 110,205 303,182 1,031(完)
--编译 吴云凌;审校 程琳
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