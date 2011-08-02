〔国际油市〕NYMEX原油期货跌逾1%,但在API库存数据公布後缩减跌幅

路透纽约8月2日电---美国原油期货周二在结算後交易中缩减跌幅,此前行业数据显示上周原油库存大幅下降,而分析师原本预估是增加.

现货月9月原油合约CLU1结算价下跌逾1%至五周低点,因数据显示美国6月的消费者支出减少,引发了对能源需求疲弱的担忧.

经济疑虑持续,在美国政府债务上限议案获参议院通过,并由总统奥巴马签署生效後,油价日内低点进一步下移.

美国石油协会(API)称7月29日止当周,美国原油库存下降330万桶,而路透调查的分析师预估为减少90万桶;馏分油库存增加140万桶,汽油库存跳增250万桶,炼厂产能利用率上升0.9个百分点.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约CLc1结算价报每桶93.79美元,下跌1.10美元,或1.16%,并为6月28日收报92.89美元以来最低.日内波动区间介于93.17-95.68美元.

该合约在结算後交易中进一步跌至93.08美元,为6月29日以来低位,当时的日低为92.66.

洲际交易所(ICE)布兰特原油期货合约LCOc1结算价下跌0.35美元,或0.3%至每桶116.46美元,盘中波动区间介于115.53-118.40.

美国原油较布兰特原油的贴水CL-LCO1=R从周一收盘的21.92美元扩大至22.67.根据路透数据,尾盘时贴水一度扩大至23.03,为7月14日以来最深贴水,当时的日内纪录为23.57.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 93.79 -1.10 -1.2% 93.08 95.68 313,141 398,857

10月原油 94.20 -1.13 -1.2% 93.49 96.07 81,082 83,863

9月RBOB汽油 3.0373 -0.0167 -0.6% 3.0108 3.0924 35,537 60,756

10月RBOB汽油 2.9031 -0.0164 -0.6% 2.8798 2.9542 20,421 22,087

9月取暖油 3.0916 -0.0058 -0.2% 3.0643 3.1423 37,450 68,105

10月取暖油 3.1051 -0.0051 -0.2% 3.0774 3.1549 14,937 17,402

ICE合约

9月布兰特 116.46 -0.35 -0.3% 115.53 118.40 205,252 247,669

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 559,659 689,962 593,914 1,536,140 -14,546

汽油 77,961 107,304 108,555 245,965 1,210

取暖油 69,177 113,405 110,205 303,182 1,031(完)