主要国家经济指标预测--8月3日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月3日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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8月2日(二)
2245 新西兰失业率 第二季终值 6.6% 6.6%
就业增幅(较前季) -0.2% +1.4%
就业参与率 68.4% 68.7%
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- -2,240
外资投资日本股票(亿日圆) -- 23
8月3日(三)
0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 +0.3% -0.6%
0130 澳洲实质零售销售(较前季) 第二季 +0.3% 持平
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 6月 顺差22 顺差23.33
进口 -- 持平
出口 -- +3.0%
0743 意大利Markit服务业采购经理人指数(PMI) 7月 47.0 47.4
0748 法国CDAF服务业PMI 7月 54.2 54.2
0748 法国Markit综合PMI 7月 -- 52.8
0753 德国Markit服务业PMI 7月 52.9 52.9
0758 欧元区Markit服务业PMI 7月 51.4 51.4
综合PMI 50.8 50.8
0828 英国CIPS服务业PMI 7月 53.2 53.9
0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 +0.5% -1.1%
(较上年同期) -1.0% -1.9%
1100 美国抵押贷款市场指数 7月29日当周 -- 528.0
再融资指数 -- 2,578.8
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(人) 7月 -- 41,432
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 7月 增加10 增加15.7
1400 美国ISM非制造业指数 7月 53.6 53.3
1400 美国工厂订单 6月 -0.7% +0.8%
耐久财(耐用品)订单 -- -2.1%
扣除运输的耐久财订单 -- +0.1%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.8%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.4%
附:主要国家8月2日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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8月2日(二)
0130 澳洲建筑许可(较前月) 6月 -3.5% +2.0%
民间部门建筑许可 -3.2% --
0130 澳洲房价指数(较前季) 第二季 -0.1% -1.0%
0130 日本加班工资(较上年同期) 6月 -0.5% --
0430 澳洲央行公布利率决定 8月 4.75% 4.75%
0715 瑞士零售销售(较上年同期) 6月 +7.4% --
0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 7月 53.5 52.0
0830 英国建筑业采购经理人指数(PMI) 7月 53.5 53.0
0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 持平 +0.1%
(较上年同期) +5.9% +5.9%
-- 美国汽车销售年率(万辆) 7月 1,223 1,180
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月30日当周 --
1230 美国个人所得 6月 +0.1% +0.2%
个人支出 -0.2% +0.2%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -0.2% --
(较上年同期) +2.6% --
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.3% --
实质个人支出 持平 --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月30日当周 +4.5% --
1330 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 7月 53.1 -- (完)
--整理 隋芬/田建华;审校 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。