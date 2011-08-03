〔美国评等〕惠誉维持美国AAA评等,复评将考虑债务协议及经济前景

* 惠誉维持美国AAA的评等,但称该国必须削减债务

* 美国必须在税收和支出上做出决断

* 其他评级机构仍可能下调美国评级

路透纽约8月2日电---评级机构惠誉周二维持对美国的AAA评等,此前美国国会批准了减支计划来避免违约.但惠誉警告称,美国必须削减债务负担,才能避免未来评级遭降.

惠誉提到,虽然达成协议意味着违约风险极低,但"若想在中期内把预算赤字与政府债务减至更安全的水准",美国"必须在疲弱经济背景下就税收和支出作出艰难抉择."

惠誉的主权评级负责人David Riley向路透表示,不排除在本月稍晚结束复评後,赋予美国负面评级展望的可能性.

Riley称,正在进行的复评会把美国周二达成债务协议这一"积极"结果,以及美国经济前景同时纳入考量.美国经济的表现已令惠誉失望.

"国内生产总值(GDP)的下修幅度超出了我们的预期,令人担忧,"Riley提到,"可能会有包括调整展望在内的评级行动.我肯定不能排除这种可能性."