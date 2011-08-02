〔美国新股〕凯赛生物启动纳斯达克上市路演,募集最多9,660万美元--IFR

路透8月3日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国专注于特种化学品和生物燃料的工业生物技术公司--凯赛生物，已经启动纳斯达克上市路演。是次发行690万美国预托凭证（ADS），相当于2,070万普通股，参考价格在12-14美元，募集资金最多9,660万美元。

该次发行还附有15%的超额配售权。定价日在8月10日。与此同时，该公司还会与三家投资者进行私募配售交易。GSPS Asia, HBM Biomed China 和HBM BioVentures确认，将以上市价格认购3,000万美元的股票，并遵守180日的禁售期限制。

募集资金将用于提高产能、完备生产设施以及推广产品。德银(DBKGn.DE)、杰富瑞（Jefferies）和摩根士丹利(MS.N)担任承销商。

该公司今年三月底录得600万元人民币（90万美元）的净亏损。此外，由于要向C系列股东支付购股差价，9月底该公司可能还将面临一笔高达2,480万美元的亏损。(完)

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