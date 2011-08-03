日本发布防卫白皮书,矛头对准中国

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京8月2日电---日本周二发布的《防卫白皮书》中称，中国海军可能加大在日本周边海域活动力度，日方对中国军力增长表示担忧。
约一周前，中国国防部宣布中国正改造一艘旧航母，而消息人士告知路透，中国正在建造两艘航母。
日本白皮书中称，中国在应对地区冲突时采取“高压对抗”姿态。
其中写道：“鉴于中国海军和空军近年来现代化建设，其影响范围可能远远不限于邻近海域。”
报告称，预计中国将继续扩大活动领域，海军在东海、太平洋以及南中国的活动将成为常态。
日本计划将其潜艇数量从目前的16艘增至22艘，专家称这主要是为了抗衡中国发展航母的规划。
虽然日本拥有先进作战飞机以及海军舰艇，但日本自卫队并无实战经验。日本目前现役部队约23万人，约为中国的十分之一。
报告指出，过去五年中国国防预算增长了近70%，而同期日本则减少了3%。
日本白皮书称，中国军力迅速发展、国防设施和国防支出不透明，且应对国际冲突时态度强硬，这些均令人担心。
白皮书写道：“在处理与日本等邻国利益冲突有关的问题时，中国采取了高压对抗的姿态，这令人担心未来方向。”
日本白皮书还呼吁警惕网络攻击，并称朝鲜的核与导弹项目对日本安全构成严重威胁。(完)
--编译：高虹 发稿：朱淑珍
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