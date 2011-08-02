全球外汇市场8月3日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0130 - 澳洲6月零售销售和第二季零售贸易.
0130 - 澳洲6月进出口与贸易收支.
0743 - 意大利7月MARKIT/ADACI服务业采购经理人指数(PMI).
0748 - 法国7月MARKIT/CDAF服务业PMI.
0753 - 德国7月MARKIT服务业PMI.
0758 - 欧元区7月MARKIT服务业PMI.
0828 - 英国7月MARKIT/CIPS服务业PMI.
0900 - 欧元区6月零售销售.
1000 - 葡萄牙议会就2011年度预算修订案展开辩论.
1100 - 美国7月29日当周抵押贷款市场指数.
1130 - 美国7月Challenger企业计划裁员人数.
1215 - 美国7月ADP就业报告.
1300 - 美国宣布季度再融资计划.
1400 - 美国7月供应管理协会(ISM)非制造业指数.
1400 - 美国6月工厂订单.
1400 - 美国财政部负责金融市场的助理部长Mary J. Miller和负责联邦财政的助理部长Matthew Rutherford参加2011年8月季度再融资声明.
2245 - 新西兰第二季失业率、就业增长以及就业参与率.
2350 - 日本资本流动数据.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。