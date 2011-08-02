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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 07:32 BJT

全球外汇市场8月3日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0130 - 澳洲6月零售销售和第二季零售贸易.

0130 - 澳洲6月进出口与贸易收支.

0743 - 意大利7月MARKIT/ADACI服务业采购经理人指数(PMI).

0748 - 法国7月MARKIT/CDAF服务业PMI.

0753 - 德国7月MARKIT服务业PMI.

0758 - 欧元区7月MARKIT服务业PMI.

0828 - 英国7月MARKIT/CIPS服务业PMI.

0900 - 欧元区6月零售销售.

1000 - 葡萄牙议会就2011年度预算修订案展开辩论.

1100 - 美国7月29日当周抵押贷款市场指数.

1130 - 美国7月Challenger企业计划裁员人数.

1215 - 美国7月ADP就业报告.

1300 - 美国宣布季度再融资计划.

1400 - 美国7月供应管理协会(ISM)非制造业指数.

1400 - 美国6月工厂订单.

1400 - 美国财政部负责金融市场的助理部长Mary J. Miller和负责联邦财政的助理部长Matthew Rutherford参加2011年8月季度再融资声明.

2245 - 新西兰第二季失业率、就业增长以及就业参与率.

2350 - 日本资本流动数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰; 审校 高琦

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