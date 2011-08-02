〔货币市场〕国库券收益率大幅下滑,因美国债务上限协议通过

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约8月2日电---美国国库券收益率(殖利率)周二连续第二天下滑,因美国政府调高联邦债务上限,以避免主权违约与可能出现的市场混乱.
美国摆脱危机令市场如释重负,带动回购市场借款成本下滑.银行与华尔街企业很依赖该市场来获取短期现金.
对意大利财政状况的担忧则重新引燃了欧债危机疑虑,提升对美国国库券的避险买单.
"投资者寻求避险,寻求有流动性的去处."Cantor Fitzgerald的美债策略师Justin Lederer表示.
Tradeweb数据显示,美国国库券收益率跌至一周低点.一个月期国库券收益率US1MT=RR在午後交易中下滑10个基点,可能录得2008年10月以来最大单日跌幅.
周二到期的国库券收益率9127953B5=TWEB日内跌16个基点,报0.04个百分点.
国库券价格在午後交易中加速上行,之前评级机构惠誉称,因2.1万亿(兆)美元减赤计划有望通过,美国应能保住AAA主权评级.
但市场仍担忧,标准普尔可能调降美国的最高主权债信评级,从而推升美国的借款成本.
美国财政部标售了230亿美元一个月期国库券US1MTWI=TWEB,得标利率为0.070%,追平5月8日标售一个月券时的水平.上周标售同期限国库券的得标利率是0.06%.
以美国公债作担保的隔夜贷款利率USONRP=在午後交易中报0.22%,稍早交投在0.40%附近.该收益率仍远高于一个月前0.03-0.05%的区间.(完)
--编译 隋芬;审校 程琳
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