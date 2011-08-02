〔离岸人民币〕东方航空发行25亿元三年期人民币债券,票息为4%--IFR

路透8月3日电---据路透旗下IFR报导,中国东方航空股份有限公司(0670.HK)(600115.SS)的全资子公司东航海外（香港）已通过发行三年期离岸人民币债券融资25亿元人民币（约合3.85亿美元），票息确定为4%，与周一早上的参考区间相符。

中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中金、德意志银行(DBKGn.DE)和汇丰银行担任此次Reg S点心债券联席主承销商。

是次发行从65个账户收到总计42.5亿元认购申请。其中香港投资者占67%，新加坡投资者占32%，其馀来自欧洲和其他投资者。私人银行所占比重为57%,基金经理占15%，其他人士或机构占2%。

中国东方航空股份为该债券提供无条件不可撤销担保。这家香港、纽约和上海三地上市的公司于6月29日获股东批准在香港最多发行80亿元人民币（12亿美元）离岸人民币债券的计划。(完)