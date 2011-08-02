《美债周三展望》美国若评级遭降,近零利率环境可能也将结束

* 若美国信用评级被调降,料将终结该国接近零的利率环境

* 市场正在消化美国失去AAA评级的可能性

* 回购利率结算水准料介于0.15-0.20%

路透纽约8月2日电---银行与华尔街公司可能要不得不向接近零利率的贷款道别了,即便华盛顿已经在最後一刻通过了债务协议以避免政府违约.

标准普尔是否会剥夺美国的最高信用评级仍未可知.如果这种情况真的出现,一些人担心美国政府与民间行业的借贷成本将会上升.

"评级被下调的可能性依然存在.我们无法逃避这一问题."法国巴黎银行的利率策略师Mary Beth Fisher指出.

惠誉周二表示,将暂时维持美国的AAA评级.此前国会赶在最後期限之前通过2.1万亿(兆)债务削减协议.

穆迪投资服务公司亦确认该国的Aaa评级,但评级展望为负面,暗示若美国不进一步削减债务,则未来可能会调降评级.

对金融业而言,美国公债在规模达1.6万亿美元的三方回购协议市场提供了以低廉价格获得资金,来支持其交易和其他业务的途径,因为美国公债仍被视作近乎零风险,且能够在全球范围内轻松交易.

但如果标普调降美国公债评级,就会改变市场长期以来的看法,并可能终结商业和投资银行两年半以来享有的接近零的贷款利率水平.