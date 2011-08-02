〔全球航运〕波罗的海干散货运价指数续创逾三个月低位,关注成长忧虑

路透伦敦8月2日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周二跌至逾三个月低位,因为货运贸易持续放缓损及市场.

经纪商称,继本周公布疲弱的全球制造业和消费支出数据後,市场关注于经济成长进一步放缓的迹象.经济放缓将打压大宗商品的需求.

波罗的海乾散货运价指数跌0.24%或3点,至1,253点,连续第18日下跌,且处于4月26日以来的最低位.该指数在最近几周中走势不定,今年来已下跌25%.

富国证券资深分析师Michael Webber称,南美洲谷物和印尼煤炭船费下滑令干散货运市场承压.

Webber谈到,"尽管一部分下滑可能是因为季节性因素,但我们注意到市场仍处于供过于求的状态,需求疲软可能会在中短期内继续令运费承压."

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上扬0.63%,日内平均获利小升至9,356美元,连续第四日低于10,000美元关口.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌0.8%,该型船舶平均获利为11,897美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)