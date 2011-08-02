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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 07:42 BJT

****日韩经济指标预测--8月3日-8月10日****

路透8月3日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------8月1日当周-------------------------------

8月3日(三)

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- -2,240

外资投资日本股票(亿日圆) -- 23

8月4日(四)

2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 11,378

8月5日(五)

0330 日本央行利率决定 8月 -- 0.10%

0500 日本领先指标 6月初值 -- +3.6

同时指标 -- +2.4

8月7日(日)

2350 日本银行放款(较上年同期) 7月 -- -0.6%

2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 6月 -- -51.7%

未经季节调整的经常账总计(亿日圆) -- 5,907

-----------------------------------8月8日当周-------------------------------

8月8日(一)

0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 49.6

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.3%

(较上年同期) -- +6.2%

8月9日(二)

0500 日本消费者信心指数 7月 -- 35.3

2300 韩国失业率 7月 -- 3.3%

2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 7月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +2.5%

8月10日(三)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 6月 -- +7.2%

2350 日本机械订单(较前月) 6月 -- +3.0%

(较上年同期) -- +10.5%(完)

--编译 吴云凌;审校 戴素萍

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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