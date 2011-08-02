日韩经济指标预测--8月3日-8月10日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月3日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------8月1日当周-------------------------------
8月3日(三)
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- -2,240
外资投资日本股票(亿日圆) -- 23
8月4日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 11,378
8月5日(五)
0330 日本央行利率决定 8月 -- 0.10%
0500 日本领先指标 6月初值 -- +3.6
同时指标 -- +2.4
8月7日(日)
2350 日本银行放款(较上年同期) 7月 -- -0.6%
2350 日本未经季节调整的经常账(较上年同期) 6月 -- -51.7%
未经季节调整的经常账总计(亿日圆) -- 5,907
-----------------------------------8月8日当周-------------------------------
8月8日(一)
0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 49.6
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.3%
(较上年同期) -- +6.2%
8月9日(二)
0500 日本消费者信心指数 7月 -- 35.3
2300 韩国失业率 7月 -- 3.3%
2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 7月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +2.5%
8月10日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 6月 -- +7.2%
2350 日本机械订单(较前月) 6月 -- +3.0%
(较上年同期) -- +10.5%(完)
--编译 吴云凌;审校 戴素萍
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。