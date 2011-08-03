〔金砖国家〕8月2日股汇市收盘纵览

路透8月3日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月2日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低20.63点或1.8%,报1,126.97点.

中国股市:沪综指收跌,因本周新股发行密集加剧扩容压力.同时,美国数据疲弱亦拖累整个亚太股市走跌.分析人士认为,沪指短线在前期低点2,610的支撑依然较强,大盘仍将以震荡走势为主.沪综指.SSEC收报2,679.259点,跌24.524点,或0.91%. [.SSCN]

香港股市:全面下跌,此前全球制造业数据不振,再次引发对全球经济成长的忧虑,并伤及成交量,可能限制上半年财报带来的任何提振.美国制造业增幅放缓,加上欧洲及中国的数据都显示制造业活动增幅为两年来最慢.同时,即将获批的美国债务协议几乎未给市场带来慰藉.恒生指数.HSI收低1.1%,报22,421.5点,受中资股拖累.恒生国企指数.HSCE大跌2.1%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价收跌,主要受隔夜国际美元走高及人民币中间价走弱牵引;盘中为窄幅整理走势."即期汇价被中间价反弹带上来後,没什麽follow,交投很清淡,"上海一银行交易员称. [CNY/CN][ID:nCN1870637]

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印度股市:跌逾1%,触及近六周最低收位,因对全球经济健康状况的忧虑重燃,及对当地借款成本上升的担忧让投资者不安.金融股跌幅居首,因经济减速似乎削弱了贷款需求.指标BSE指数.BSESN跌1.12%,或204.44点至18,109.89点.当日23支成分股下跌.[.BO]

印度汇市:印度卢比跌至一周最低,因石油进口商买入美元以向伊朗付款,同时也是追随欧元跌势.卢比兑美元INR=D2收报44.27/28,较周一收盘价44.07/08下跌0.5%.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,968.140点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.1%,报1,024.83点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX持平在27.8000;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.12%,报39.5550.

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巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低2.1%至57,310.78点,收于2009年9月来最低.跌幅超过其他拉美股市,部分是因为市场担心其利率上升会拖慢经济增长.[ID:nN1E7711JP]

巴西汇市:雷亚尔兑美元BRBY收低0.08%至1.5667/77.[ID:nN1E77120O]

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南非股市:跌逾%,触及五周低点,因欧元区债务忧虑重燃.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低1.37%,至27,523.75点.[.JALSH]

南非汇市:南非兰特兑美元亦受欧元区债务疑虑打击,1540GMT,兰特兑美元ZAR=D3交投于6.75,较周一纽约收盘的6.7230下跌0.44%.[.JALSH](完)