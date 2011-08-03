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亚洲 | 2011年 8月 3日 星期三 08:01 BJT

〔东京汇市〕避险需求提振瑞郎大涨,欧债担忧与全球放缓忧虑主导市场

* 避险需求令瑞郎飙升;黄金触及纪录高位

* 欧元区债市压力与全球经济成长担忧成主导

* 干预忧虑令美元兑日圆保持相对稳定

* 澳元受重创,因市场抛售风险资产

路透悉尼8月3日电---瑞郎周三在亚洲市场守住强劲涨幅,之前飙升至纪录高位,因欧元区债市紧张情绪重燃,且市场担忧全球经济放缓,推动投资者抢购避险资产.

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