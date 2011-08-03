〔东京汇市〕避险需求提振瑞郎大涨,欧债担忧与全球放缓忧虑主导市场

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 避险需求令瑞郎飙升;黄金触及纪录高位
* 欧元区债市压力与全球经济成长担忧成主导
* 干预忧虑令美元兑日圆保持相对稳定
* 澳元受重创,因市场抛售风险资产
路透悉尼8月3日电---瑞郎周三在亚洲市场守住强劲涨幅,之前飙升至纪录高位,因欧元区债市紧张情绪重燃,且市场担忧全球经济放缓,推动投资者抢购避险资产.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。