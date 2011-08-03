《中国报摘》--中国证券报8月3日

* 头版头条:

--受国内紧缩货币政策持续,以及海外经济前景堪忧影响,沪深两市昨日跳空低开後向下突破.上证综指收报2,679.26点,跌破盘整数日的2,700点整数关口.

* 其他:

--中国南车(601766.SS)(1766.HK)公告,由于近期发生重大铁路交通事故以及美国国债给市场带来不利影响,公司将推迟召开股东大会,延期审议其原先公布的约百亿元定向增发方案.

--财政部财政科学研究所贾康撰文指出,房地产税的改革方向应当肯定,它对于中国税制中直接税比重过低、地方税体系不成型、国民经济中房地产调控需要体现治本水准、收入分配需有效抑制差距扩大四个突出问题,将产生不可忽视的正面效应.

--深交所总经理宋丽萍表示,建议创业板实行直接退市制度,不再实行长时间的"退市风险警示"制度.直接退市、快速退市和杜绝借壳炒作现象,是设立创业板退市制度的基本原则.

--从环保部获悉,截至7月31日,各地共排查铅蓄电池生产、组装及回收（再生铅）企业1,930家,其中超过八成企业被关停.

--证监会公布今年上半年证券市场情况显示,今年前六个月,证券市场境内外筹资合计4,206.76亿元人民币,为去年全年的33.3%.

--上海汽车(600104.SS)发行股份购买资产暨关联交易的申请获证监会上市公司并购重组审核委员会批准.

--东方航空(600115.SS)(0670.HK)公告,全资子公司东航海外(香港)有限公司将发行25亿元人民币的有担保债券,债券利率为每年4%.

--停牌多日的鄂武商A(000501.SZ)公告了要约收购报告书.公司大股东武商联及其一致行动人拟收购公司合计不高于2,536.24万股股份,占公司总股本的5%,要约收购价格为21.21元/股.(完)

--整理 周晓峰; 审校 黄凯