〔中国央行〕希望美国妥善处理债务,坚持外储多元化投资--行长(更新版)

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路透北京/上海8月3日电---作为美国国债最大海外持有人,中国对美国上调债务上限和削减预算赤字的协议表示欢迎.央行行长周小川称希望美国妥善处理债务问题,而中国也将坚持外储多元化投资原则,加强风险管理.

中国金融时报周三援引周小川称,美国国债是全球债券市场最主要的投资与交易品种,美国国债市场的大幅波动和不确定性将影响国际货币金融体系稳定,拖累全球经济复苏.

"希望美国政府和国会从自身和全球利益出发,切实采取负责任的政策措施,妥善处理债务问题,保障美国国债投资安全和市场正常运行,维护全球投资者信心."他说道.

美国周二脱离债务违约边缘,参议院通过2.1万亿(兆)美元的减赤计划,奥巴马立即签署使其成为法律,提高政府原为14.3万亿美元的举债上限.但这未能驱散外界对美国评级可能遭调降的担心.[ID:nCN1871653]

"对于该法案的具体内容和分阶段实施过程,我们将进一步研究并保持密切关注."周小川称.

从国内的角度来看,中国将采取有效措施,保持经济平稳较快增长,维护中国经济和金融安全.外汇储备管理将继续坚持多元化投资原则，加强风险管理,最大限度减少国际金融市场波动对中国造成的负面影响.

中国目前外储接近3.2万亿美元.据分析师估计,目前中国的外储中有高达70%为美元资产.而美国财政部最新数据显示,中国5月份中国净增持美国国债73亿美元,达11,598亿美元.

虽然美债规模提高不会让中国出现外储投资的帐面巨亏,然举债上限的提高意味着美国可能出台新一轮刺激举措,加剧包括中国在内的新兴国家输入型通胀压力,亦将中国庞大的外储长期投资风险置于风口浪尖.[ID:nCN1866649].(完)