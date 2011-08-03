〔中港个股〕中国南车股东会延期审议增发计划,因近期发生铁路事故等

路透上海8月3日电---中国铁路机车生产商--中国南车股份有限公司(601766.SS)(1766.HK)周三公告称,审议定向增发计划的股东大会将延後召开,因近期发生严重铁路交通事故,以及美国国债给市场带来不利影响.

公告指出,为了维护中小股东的知情权,公司拟在股东大会召开之前与投资者进行充分沟通,以使投资者对公司及行业发展前景做出准确判断,临时股东大会将由原定的本周五(8月5日)延期至9月29日召开.

中国南车6月曾公告称,拟向大股东中国南车集团公司和全国社保基金定向增发A股,两者分别认购60亿元人民币和50亿元.本次发行价格为每股6.02元,增发A股数量为不超过18.27亿股.而原定周五召开的股东大会正是审议该融资计划.

中国7月23日晚发生特大铁路交通事故,北京至福州的D301次列车与杭州开往福州的D3115次列车追尾.目前事故已造成40人死亡,上海铁路局局长等三名官员被免职.事故发生後,对于中国高铁、动车是否存在重大安全隐患的疑问始终存在.

此次追尾事故中的两组动车组均为中国南车下属企业生产,中国南车一发言人此前曾表示,事故中的两列车为2009年交付使用,均属于比较成熟的车型,所以车辆方面应该不存在质量问题.而稍早事故调查组称,初步分析"7.23"动车事故由于温州南站信号设备设计有严重缺陷.

中国南车A股周二收报5.49元,过去一个月累计下跌22%.(完)