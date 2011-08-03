《汽车产业焦点》美国7月销量上升,但主要厂商警告称需求前景疲弱

* 美国汽车生产商的7月销量上升,丰田和本田汽车的销量下滑

* 汽车业的销售年率为1,223万辆,超过预期

* 汽车商可能不得不推出更多购车优惠举措

* 通用和福特汽车的股票收低4%左右

记者 Ben Klayman/Kevin Krolicki

路透底特律8月2日电---美国7月汽车销售上升,但行业内部的销售高层人士都谨慎的表示,下半年的复苏前景仍然阴云密布,因为经济疲弱令消费支出不振.

克莱斯勒的美国销售总监Reid Bigland称市场环境相当严峻.通用汽车(GM.N)的美国销售总监Don Johnson表示,"消费者信心目前非常脆弱,因为过去几个月里发生的每件事都构成拖累."

通用汽车7月销量上升约8%,福特(F.N)和菲亚特FIA.MI控股的克莱斯勒的汽车销量则分别跳增9%和20%.日本汽车生产商丰田(7203.T)和本田(7267.T)的销量则双双下滑逾20%,都受到3月份大地震的影响.

分析师指出,高失业率和对美国复苏力度的担忧料迫使汽车商面向消费者推出更多优惠举措,而促销手段将侵蚀企业获利.

浏览美国轻型汽车销售图表,请点选(r.reuters.com/cug92s)

福特汽车股价周二收低4%,报11.85美元.通用汽车股价收低3.6%,报27.05美元,盘中曾跌至27.02美元,为其2010年11月首次公开招股以来的最低位.

7月汽车销量较上年同期仅增长近1%,因疲弱经济令消费者收紧开支,而且国会围绕举债上限的争论也增加了不确定性.

7月汽车销售年率为1,223万辆,高于路透访问的39位分析师预估的1,180万辆,却依然低于今年稍早时候触及的年率1,300多万辆.但许多行业高层人士称,这标志着在6月触底後的复苏开端,当时的销售年率为1,145万辆.

巴克莱资本的分析师Peter Newland称,强于预估的销售年率反映出第三季可能反弹,并将给整体家庭消费和GDP增长带来有力贡献.