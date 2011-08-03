〔离岸人民币〕印度金融公司IL&FS拟在港发人民币债券,为印度首家--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月3日电---据汤森路透旗下IFR报导，印度金融公司--基础设施租赁与金融服务公司（Infrastructure Leasing & Financial Services, IL&FS）拟在香港发行离岸人民币债券，此前其分支委托三家银行安排发行最多2亿美元等值的人民币债券。
德意志银行(DBKGn.DE)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)已获委任为债券安排行，这将成为印度借款人发行的首家点心债券。
是次委托主办行的名单组成略微令人意外，因该公司曾在6月末委托摩根士丹利(MS.N)和德意志银行为债券发行行，当时其在新加坡和香港举行投资者见面会。(完)
--整理 黄凯; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。