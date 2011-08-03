〔离岸人民币〕印度金融公司IL&FS拟在港发人民币债券,为印度首家--IFR

路透8月3日电---据汤森路透旗下IFR报导，印度金融公司--基础设施租赁与金融服务公司（Infrastructure Leasing & Financial Services, IL&FS）拟在香港发行离岸人民币债券，此前其分支委托三家银行安排发行最多2亿美元等值的人民币债券。

德意志银行(DBKGn.DE)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和瑞银集团UBSN.VX(UBS.N)已获委任为债券安排行，这将成为印度借款人发行的首家点心债券。

是次委托主办行的名单组成略微令人意外，因该公司曾在6月末委托摩根士丹利(MS.N)和德意志银行为债券发行行，当时其在新加坡和香港举行投资者见面会。(完)