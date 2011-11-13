〔离岸人民币〕印度IDBI银行6.5亿元人民币三年期债券,定价4.5%--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月14日电---据汤森路透旗下IFR报导，印度IDBI银行通过其迪拜国际金融中心分行上周五上午在香港推出首支人民币计价和结算债券。该债券规模6.5亿元人民币（1.01亿美元），为期三年，定价于4.5%，低于参考利率4.625%左右，最初规模约5亿元人民币。认购额达9亿，超过20家投资人参与。
这是印度企业发行的首支点心债券。穆迪和标普给该行的发行人评级分别为Baa3／BBB-，其债券预计会获得类似的评级。
该债券附有控制权变更（change-of-control）条款，当印度政府在该行的持股降至50%以下并且IDBI的评级被下调时，投资者可以债券的面值将债券卖回给发行人。目前印度政府在IDBI持有65.13%的股份。
汇丰银行担任唯一薄记管理人。(完)
--整理 黄凯; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。