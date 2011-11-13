〔离岸人民币〕印度IDBI银行6.5亿元人民币三年期债券,定价4.5%--IFR

路透11月14日电---据汤森路透旗下IFR报导，印度IDBI银行通过其迪拜国际金融中心分行上周五上午在香港推出首支人民币计价和结算债券。该债券规模6.5亿元人民币（1.01亿美元），为期三年，定价于4.5%，低于参考利率4.625%左右，最初规模约5亿元人民币。认购额达9亿，超过20家投资人参与。

这是印度企业发行的首支点心债券。穆迪和标普给该行的发行人评级分别为Baa3／BBB-，其债券预计会获得类似的评级。

该债券附有控制权变更（change-of-control）条款，当印度政府在该行的持股降至50%以下并且IDBI的评级被下调时，投资者可以债券的面值将债券卖回给发行人。目前印度政府在IDBI持有65.13%的股份。

汇丰银行担任唯一薄记管理人。(完)