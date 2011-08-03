〔欧洲金融〕 意大利公债收益率蹿升,当局召开紧急会议商讨危急局势

路透罗马8月2日电---意大利财政官员周二举行紧急会议,因对该国债务问题的忧虑,令其公债收益率(殖利率)触及纪录高位,并将该国拖向全面金融危机.

意大利金融稳定委员会在会後发布声明称,尽管国际市场不确定性导致局势动荡,但国内银行体系仍然稳健.

声明称:"分析显示,尽管公共赤字稳步下降,但国际不确定性引起的紧张情势蔓延到意大利."

"分析确认,意大利银行和金融体系很稳健,这得益于迅速行动强化资本和银行流动性."

声明并称,将继续密切关注局势发展.

周二早些时候意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)不到一周内第二次召见央行总裁德拉吉.这些会晤凸显出局势的严重性.

意大利10年期BTP债券较德债利差触及欧元问世後最高385个基点,之後回落至373个基点,该国10年期公债收益率突破6%,这一水平被普遍认为是不可持续的.

西班牙和意大利的五年期公债收益率一度出现2010年3月来的首次平价,表明市场开始把意大利与债务问题严重的西班牙、葡萄牙或希腊相提并论.

不过,就意大利经济规模而论,欧洲当局对希腊和爱尔兰那样的支持已远远不够.当前动荡已经为欧元区内外敲响了警钟.

周二当天,许多金融财政官员都在试图安抚市场.经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚对路透称:"意大利的赤字可控,他们的公共财政可控,所以危机之後他们的起点很高,但他们仍在做出正确的行动,和正确的决定."

法国巴黎银行总裁Baudouin Prot称,没有削减意大利风险敞口的计划.该行持有约240亿欧元意大利公债,并在当地拥有很多零售业务.

意大利未偿债券约为1.6万亿(兆)欧元,其中1,570亿欧元将于2011年末之前到期,若该国发生全面危机,将引发更加广泛的问题,拖累整个地区的银行业并危及整个欧元区.(完)