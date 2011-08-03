〔欧洲金融〕 意大利公债收益率蹿升,当局召开紧急会议商讨危急局势

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透罗马8月2日电---意大利财政官员周二举行紧急会议,因对该国债务问题的忧虑,令其公债收益率(殖利率)触及纪录高位,并将该国拖向全面金融危机.
意大利金融稳定委员会在会後发布声明称,尽管国际市场不确定性导致局势动荡,但国内银行体系仍然稳健.
声明称:"分析显示,尽管公共赤字稳步下降,但国际不确定性引起的紧张情势蔓延到意大利."
"分析确认,意大利银行和金融体系很稳健,这得益于迅速行动强化资本和银行流动性."
声明并称,将继续密切关注局势发展.
周二早些时候意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)不到一周内第二次召见央行总裁德拉吉.这些会晤凸显出局势的严重性.
意大利10年期BTP债券较德债利差触及欧元问世後最高385个基点,之後回落至373个基点,该国10年期公债收益率突破6%,这一水平被普遍认为是不可持续的.
西班牙和意大利的五年期公债收益率一度出现2010年3月来的首次平价,表明市场开始把意大利与债务问题严重的西班牙、葡萄牙或希腊相提并论.
不过,就意大利经济规模而论,欧洲当局对希腊和爱尔兰那样的支持已远远不够.当前动荡已经为欧元区内外敲响了警钟.
周二当天,许多金融财政官员都在试图安抚市场.经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚对路透称:"意大利的赤字可控,他们的公共财政可控,所以危机之後他们的起点很高,但他们仍在做出正确的行动,和正确的决定."
法国巴黎银行总裁Baudouin Prot称,没有削减意大利风险敞口的计划.该行持有约240亿欧元意大利公债,并在当地拥有很多零售业务.
意大利未偿债券约为1.6万亿(兆)欧元,其中1,570亿欧元将于2011年末之前到期,若该国发生全面危机,将引发更加广泛的问题,拖累整个地区的银行业并危及整个欧元区.(完)
--编译 程琳;审校 张荻
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。