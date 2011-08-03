《中国报摘》--金融时报8月3日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--就美国国会通过2011年预算控制法案,中国人民银行行长周小川称,中国希望美国妥善处理债务问题,保障美国国债投资安全和市场正常运行;同时,中国将采取有效措施维护中国经济和金融安全.
* 其他:
--评论员文章称,稳定价格总水平仍是当前首要任务,要把全年CPI(居民消费价格指数)涨幅控制在5%以下并不容易,还需付出较大的努力.
--国家发改委通过近日对部分银行业金融机构营业网点进行暗访调查发现,一些网点仍存在违规收费行为,目前,发改委已经对相关金融机构给予行政处罚,并责令将多收费用退还客户.
--美国负债经济不可持续.中银国际首席经济学家曹远征表示,虽然美债问题暂时得到解决,但无论是减少开支还是增加税收难度都很大,短期内不可能解决,以债养债的做法绝非长久之计.(完)
--整理 李文科; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。