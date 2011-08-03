〔芝加哥期市〕谷物期货均下跌,受美国经济成长忧虑和获利了结影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月3日电---美国玉米、小麦和大豆期货周三在亚洲市场盘初温和下跌,受美国经济疲弱削减商品需求的忧虑以及投资者在上涨後锁定获利影响.
尽管美国达成债务协议,但该国债信评级仍被阴云笼罩,增添市场不确定性.
芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货Cc2跌0.14%至每蒲式耳7.14-3/4美元.该合约周二大涨4.3%,触及涨停,受高温天气影响收成的忧虑推动.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。