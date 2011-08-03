〔芝加哥期市〕谷物期货均下跌,受美国经济成长忧虑和获利了结影响

路透悉尼8月3日电---美国玉米、小麦和大豆期货周三在亚洲市场盘初温和下跌,受美国经济疲弱削减商品需求的忧虑以及投资者在上涨後锁定获利影响.

尽管美国达成债务协议,但该国债信评级仍被阴云笼罩,增添市场不确定性.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货Cc2跌0.14%至每蒲式耳7.14-3/4美元.该合约周二大涨4.3%,触及涨停,受高温天气影响收成的忧虑推动.