〔中国经济〕应继续采取紧缩性货币政策,尽快改变负利率状况--专家

* 本轮通胀成因复杂,包括流动性过剩,输入性通胀及结构失衡等

* 专家建议尽快改变负利率状况,继续采取紧缩性货币政策并减税

路透北京8月3日电---中国高通胀压力下货币政策仍应持续收紧.人民日报周三援引专家表示,本轮通胀成因复杂,包括流动性过剩,输入性通胀及结构失衡等,应对之策应包括继续采取紧缩性货币政策,尽快改变负利率状况以及减税等.

在该报今日刊登的一组"如何认识和应对新一轮通胀"文章中,中国社会科学院经济研究所研究员张卓元撰文称,2009年和2010年大量的货币投放,使得中国经济在世界率先回升向好,但在一些地方和一些领域也强化了粗放扩张,恶化了经济结构,特别是形成了巨大的通货膨胀压力.

"由于这一轮通货膨胀是较长时期货币供应过多的结果,也包括生产成本增加的因素,还受到国际市场大宗商品价格上涨的影响,因而治理的难度较大."张卓元称.

文章指出,虽然中央高度重视抑制通货膨胀,把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,但不是各级政府和各个方面都对治理通货膨胀问题都有足够的重视,不少地方对通货膨胀的危害认识不足,仍然热衷于争投资、上项目,要求放松宏观调控政策.

该文并建议,要尽快使实际利率由负值转为正值;同时保农业、保粮食,财政支出用于"三农"(农业,农村和农民)的部分还应该大幅度增加.

中国政府年初设定的通胀目标为4%.但自3月以来,CPI同比涨幅已经连续四个月位于5%上方,6月更是一举破六触及6.4%的三年高点.而中国央行为了控通胀,自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率;目前一年期存款基准利率为3.50%.

中国人民银行周一称,坚持把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务,继续实施好稳健的货币政策,保持必要的政策力度.[ID:nCN1866783]

中国市场信息评价中心首席经济学家李德伟则认为,通货膨胀的深层次原因在于结构失衡.在投资主体和投资机制没有理顺的情况下,依靠大量投资并不能带来经济结构优化,反而往往导致通货膨胀的压力进一步增大.

他表示,治理通货膨胀需要采取紧缩性货币政策、加强需求和供给管理等措施,但从根本上看,则要加快经济结构调整.其中非常重要的一点应通过减税等措施减轻企业的负担.(完)