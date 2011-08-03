《中国报摘》--其他报纸重要消息8月3日(I)

**上海证券报**

--据悉,中国保险行业协会已经对商业车险产品费率市场化改革展开调研,按计划将在9月底前拿出相关细则,于2012年1月开始实施.

--三大石油企业有望获得税收红利,财政部和国家税务总局近日联合下发了关于中国石油企业在境外从事油(气)资源开采所得税收抵免有关问题的通知,进一步明确了石油企业境外所得税的抵免政策.

**人民日报**

--今後中国将加大坡耕地综合治理工程建设力度,到2020年建成1亿亩标准化、规模化高标准梯田,使项目区增产粮食100亿公斤.

--日前国际海底管理局已核准中国大洋矿产资源研究开发协会提出的多金属硫化物矿区申请,使大洋协会在国际海底区域获得了1万平方公里具有专属勘探权的多金属硫化物资源矿区,并在未来开发该资源时享有优先开发权.

--中国社会科学院经济研究所研究员张卓元称,抑制物价过快上涨作为宏观调控的首要任务,就要尽快使实际利率由负值转为正值.

**第一财经日报**

--益海嘉里集团表示,该公司旗下金龙鱼品牌食用油8月1日起调价,幅度为5%,本次调价主要是豆油、菜油和调和油三类品种.对此,中国食用油市场另一巨头--中粮集团暂未跟进.

**21世纪经济报 道**

--从权威部门获悉,成都天府新区已获国家有关部门批复,将成为继重庆两江新区,陜西西咸新区後的第三个内陆国家级新区.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/李文科; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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