〔路透调查〕上周美国原油库存料连续第二周增加,受油储释放影响

路透班加罗尔/纽约8月2日电---路透调查显示,上周美国原油库存料连续第二周上升,因战略石油储备(SPR)的供应抵消了热带风暴Don导致的产出减少.

14位受访分析师中的九位称,他们预计7月29日止当周的原油库存上升,平均预估值为增加90万桶.

上周的政府数据显示,7月22日止当周原油库存意外增加230万桶,打破了原油库存七周下跌的趋势.

美国石油协会(API)周二发布的报告称,上周原油库存减少330万桶,馏分油库存增加140万桶,汽油库存上升250万桶,炼厂产能利用率提高0.9个百分点.

"每年这个时候商业库存通常会下降,"Citi Futures Perspective分析师Tim Evans称,"(上周)的五年均值是下降120万桶,但由于SPR提供了额外的450万桶供应,因此我预计库存会增加."

不过,分析师称原油库存增幅有限,因为大西洋飓风季第四场风暴Don迫使墨西哥湾沿岸的石油供应关闭,并可能阻碍了进入墨西哥湾海岸地区的石油进口.

根据Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusc的估测,原油库存不可能有更大幅度的上升,因为该地区的石油进口可能回落到每日900万桶.

调查显示,汽油库存平均预估增加10万桶,7月22日当周为增加102万桶.

包括柴油和取暖油的馏分油库存料增加150万桶,与季节趋势一致.所有受访分析师均预估馏分油库存增加.7月22日当周为上升339万桶,至151.8万桶.

炼厂产能利用率料维持不变.7月22日当周脱离12个月高点,下降2个百分点至88.3%.

美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT发布库存数据.(完)