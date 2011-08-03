丰田明年汽车产量将创新高--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京8月2日电---消息人士称，丰田(7203.T)计划明年将其汽车产量提高24%，至创纪录的890万辆，以弥补今年3月地震後的产量下降。

要求匿名的消息人士称，丰田周二告知供应商增产计划。

丰田前述2012年产量目标不包括旗下大发汽车7262.T和日野汽车(7205.T)，该目标超越了丰田2007年所创853万辆的产量高位。

丰田发言人拒绝证实其消息，只是称丰田向供应商提供了预测，但不向公众公布计划。

丰田此前将今年产量目标调升35万辆至715万辆，称因供应链恢复速度超乎预期。

消息人士称，明年丰田打算在日本生产349万辆，在海外生产541辆。

其中计划在北美生产168万辆，在欧洲生产60万辆，在中国大陆生产95万辆，在东南亚和台湾生产146万辆，在其他地区生产72万辆。(完)