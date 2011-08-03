丰田明年汽车产量将创新高--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京8月2日电---消息人士称，丰田(7203.T)计划明年将其汽车产量提高24%，至创纪录的890万辆，以弥补今年3月地震後的产量下降。
要求匿名的消息人士称，丰田周二告知供应商增产计划。
丰田前述2012年产量目标不包括旗下大发汽车7262.T和日野汽车(7205.T)，该目标超越了丰田2007年所创853万辆的产量高位。
丰田发言人拒绝证实其消息，只是称丰田向供应商提供了预测，但不向公众公布计划。
丰田此前将今年产量目标调升35万辆至715万辆，称因供应链恢复速度超乎预期。
消息人士称，明年丰田打算在日本生产349万辆，在海外生产541辆。
其中计划在北美生产168万辆，在欧洲生产60万辆，在中国大陆生产95万辆，在东南亚和台湾生产146万辆，在其他地区生产72万辆。(完)
--编译：高虹 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。